Анатолий Гасилин о реакции Осипова на создание IMFA: «Я удивлен, что ему не понравилось. Если говорить о конкуренции, то наши интересы не пересекаются»

Анатолий Гасилин прокомментировал реакцию на создание медиафутбольной ассоциации (IMFA).

Защитник « » объявил о запуске этого проекта в конце января.

«Проект создан для объединения людей, стран и лиг, связанных любовью к медиафутболу, для дальнейшего продвижения медиафутбола в массы и проведения международных соревнований под одной эгидой по принципу ФИФА», – говорится в релизе ассоциации.

Глава Winline МФЛ, комментируя создание медиафутбольной ассоциации, отметил, что у него имеются определенные вопросы к Гасу касательно реализации проекта.

«Я был очень удивлен реакцией Коли и тому, что ему не понравилось. После записи интервью с ним я и подумать не мог, что возникнут какие-либо вопросы. Вообще, я был воодушевлен и думал, что Коля выразит респект за идею, потому что тогда он явно дал понять, что он за создание новых организаций, лиг и за здоровую конкуренцию.

Если говорить о конкуренции, то наши интересы никак не пересекаются, мы за объединение и за продвижение общей идеи.

В нашем ролике Николай был задействован только как человек, имеющий непосредственное отношение к медиафутболу в нашей стране.

Мы вставили его ответы, не вырезав ничего. Коля никак не агитировал за нашу организацию, не подписывал никаких договоров, не призывал кого-то куда-либо вступать.

Думаю, мы еще встретимся и более детально обсудим эти моменты», – сказал Гасилин.