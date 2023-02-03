Анатолий Гасилин о реакции Осипова на создание IMFA: «Я удивлен, что ему не понравилось. Если говорить о конкуренции, то наши интересы не пересекаются»
Анатолий Гасилин прокомментировал реакцию Николая Осипова на создание медиафутбольной ассоциации (IMFA).
Защитник «Родины Медиа» объявил о запуске этого проекта в конце января.
«Проект создан для объединения людей, стран и лиг, связанных любовью к медиафутболу, для дальнейшего продвижения медиафутбола в массы и проведения международных соревнований под одной эгидой по принципу ФИФА», – говорится в релизе ассоциации.
Глава Winline МФЛ, комментируя создание медиафутбольной ассоциации, отметил, что у него имеются определенные вопросы к Гасу касательно реализации проекта.
«Я был очень удивлен реакцией Коли и тому, что ему не понравилось. После записи интервью с ним я и подумать не мог, что возникнут какие-либо вопросы. Вообще, я был воодушевлен и думал, что Коля выразит респект за идею, потому что тогда он явно дал понять, что он за создание новых организаций, лиг и за здоровую конкуренцию.
Если говорить о конкуренции, то наши интересы никак не пересекаются, мы за объединение и за продвижение общей идеи.
В нашем ролике Николай был задействован только как человек, имеющий непосредственное отношение к медиафутболу в нашей стране.
Мы вставили его ответы, не вырезав ничего. Коля никак не агитировал за нашу организацию, не подписывал никаких договоров, не призывал кого-то куда-либо вступать.
Думаю, мы еще встретимся и более детально обсудим эти моменты», – сказал Гасилин.
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