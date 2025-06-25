Скоропуп: «Трибуна «Десятки» способна тягаться с фанаткой «Амкала»

Илья Скоропупов высказался о болельщиках ФК «10».

«Горжусь каждым, кто был на поле, на бровке и на трибунах. Во время игры не смотрю туда, просто уже много раз играл при трибунах. Все равно, когда выходишь – ты погружаешься в свой мирок, слышишь подсказ. Но когда после игры посмотрел и увидел, что у нас трибуна уже может тягаться с амкаловской, я тоже был очень горд за клуб в целом.

Спасибо всем, в чьем инвентаре присутствовала эмблема ФК «10». Дай бог, чтобы на «Лукойл Арене» как можно больше было эмблем ФК «10», – полузащитник «Десятки».

ФК «10» проиграл «Амкалу» (0:1) в первом полуфинале Winline МФЛ-6. Ответная игра состоится 29 июня на «Лукойл Арене».