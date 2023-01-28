Тигиев о реванше с Олегом Майами: «Понимаю, что он не хочет. Надо бабками заманить, чтобы его заставить»

Теги Георгий Тигиев Наше Дело Поп ММА Winline Медиалига БроукБойз На Спорте Олег Майами Медиафутбол

Георгий Тигиев хотел был получить реванш против Олега Майами.

В декабре футболисты Winline Медиалиги подрались в поединке, организованном промоушеном «Наше Дело».

Победу после трех раундов единогласным решением судей одержал Олег Майами.

– С чего он тебе должен давать реванш? Поставь себя на его место. Ведь ты на него флексил…

– Почему бы нет? Я понимаю, что он сейчас не хочет, и чтобы его заставить, надо бабками заманить.

Это нормальная история – один выиграл, потом реванш. Если счет станет 1:1, можно и трилогию организовать.

Понятное дело – он не согласится, – сказал бывший защитник «Спартака».

8 комментариев

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ТрактоПоктер
Ответ Zinulka
А с Иришкой чики пики?
А кто это?
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WelcomeBackPURE
Какие то клоуны взрывают нам мозг своими сельскими боями. Сомневаюсь, что здоровому вменяемому человек будет интересна битва этих тел
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Юрий Кечко
Да смирись , тебя отмудохал гей которого опустили на чбд
Сам пойми кто ты и что ты)
+3
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+3
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Zinulka
Ответ ТрактоПоктер
Такое ощущение, что главным редактором спортса стал Малахов .... Эй, где новости с рукибазуки ?)
А с Иришкой чики пики?
+1
0
+1
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ТрактоПоктер
Такое ощущение, что главным редактором спортса стал Малахов ....
Эй, где новости с рукибазуки ?)
+9
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+8
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Volgogradets
спартаковское прошлое дает знать о себе этому недофутболисту, такой же недобоец, зато клоун знатный
+2
-3
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Зверёк
Надо же быть такой тряпкой что умудрился проиграть Майами🤡🤦‍♂️
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sp.msk.86
🧠🚀
+5
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