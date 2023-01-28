Тигиев о реванше с Олегом Майами: «Понимаю, что он не хочет. Надо бабками заманить, чтобы его заставить»
Георгий Тигиев хотел был получить реванш против Олега Майами.
В декабре футболисты Winline Медиалиги подрались в поединке, организованном промоушеном «Наше Дело».
Победу после трех раундов единогласным решением судей одержал Олег Майами.
– С чего он тебе должен давать реванш? Поставь себя на его место. Ведь ты на него флексил…
– Почему бы нет? Я понимаю, что он сейчас не хочет, и чтобы его заставить, надо бабками заманить.
Это нормальная история – один выиграл, потом реванш. Если счет станет 1:1, можно и трилогию организовать.
Понятное дело – он не согласится, – сказал бывший защитник «Спартака».
Сам пойми кто ты и что ты)
Эй, где новости с рукибазуки ?)