Славон – Олегу Майами: «Если ты топишь так уверенно за пацанов, то топи до конца»

Репер Славон, недавно перешедший из «На Спорте» в «Деньги», прокомментировал уход из команды форварда Олега Майами.

«Если в клубе есть игроки, у которых есть страсть по отношению к футболу, и она связана не только с деньгами, а с игрой, с игроками и с высшей целью – будет результат, но на данный момент я не знаю ни одного человека в «На Спорте», у кого я видел бы горящие глаза, кто бы кричал и говорил, что за эмблему.

Олег Майами? Я недавно пост у себя написал: «Алло, Олег, ты где? Я больше за бесплатно плакать не буду». Я считаю, что Олег сильно, круто болел, писал большие посты внутри клуба, говорил важные вещи. Выглядело это искренне, но я в это не верил. Я не понимал мотив – он искренне говорил, что он с нами, что любит нас.

Я видел один его классный поступок, когда ехали на съемку, а Амаду шел пешком, Олег спросил у Амаду, с кем он поедет. Амаду ответил, что на метро – Олег вызвал ему такси. За это выражаю Олегу уважение. Но что касается его эмоций относительно клуба и то, как он в полуфинальной игре плакал до футбола, потом после. Может он и правда такой сентиментальный, может это все было искренне, но тогда я не понимаю, почему, когда у клуба начались проблемы, он вышел из самолета.

Если ты топишь так уверенно до конца за пацанов, то топи уверенно за пацанов до конца. Олег написал перед тем, как выйти из чата: «Парни, мне нужно взять паузу, и хочу сказать, думайте о себе». Дословно все не помню, но он так сказал. Сперва такие посты, а потом думайте о себе. Я не разделяю этого», – сказал Славон.