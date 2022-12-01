Станос подвел итоги 2-го сезона Winline Медиалиги и рассказал о будущем «Денег»

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Президент «Денег» Станос прокомментировал итоги 2-го сезона МФЛ для «Денег» и рассказал о будущем команды.

– За сезон в медийном плане все получилось реализовать?

– Нет, конечно. Шел сезон, мы играли в соревновательный футбол. Как раз теперь будем реализовывать все, что было отложено в долгий ящик. У нас сценарий прописан на несколько серий, уже переписаны раз по пятьдесят. Мы их тупо не можем снять, потому что не хватало времени – иначен пришлось бы выдергивать людей из тренировочного процесса.

– Интересно будет поучаствовать в третьем сезоне МФЛ?

– Естественно, хотим участвовать в третьем сезоне, но уже с другими задачами», – рассказал Станос телеграм-каналу «Некласико».

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