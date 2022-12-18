«Лео – дар божий. Мбаппе и Роналду – люди с сильными качествами». Егоров о победе Аргентины в финале ЧМ-2022

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал победу сборной Аргентины над сборной Франции в финале ЧМ-2022 в Катаре.

«Конечно, это лучший финал ЧМ и Евро, которые я видел в своей жизни. И вы, уверен, тоже. Мы увидели пришествие величайшего Лео и назначение преемника – Килиана, который, впрочем, величайший не будет.

Мбаппе, как и КриРо – человек с сильными качествами. Месси – это дар божий, не загубленный, а воплощенный.

Но особенно я рад за народ Аргентины. Они были самыми яркими на ЧМ в России, они насытили смыслом чемпионат в Катаре.

Ради футбола они готовы продавать машины, закладывать дома, выменивать последнее. И сегодня миллионы из них будут по-настоящему счастливы, в то время как сытая Франция спокойно ляжет спать. Да будет праздник в Аргентине! За счастье людей», – написал Егоров.