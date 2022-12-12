Герман о Грине: «Это один из лучших защитников Медиалиги. Конечно, он находится в шорт-листе «Амкала»

Основатель «Амкала» Герман Эль Классико прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Григория Коробова в команду.

«Гриня – хороший центральный защитник, один из лучших в прошедшей Медиалиге. Естественно, он находится в шорт-листе «Амкала». Кому-то мы сообщаем, что интересуемся их игровыми данными, а кому-то нет.

Например, Грине мы сообщили, для него это не новость. Он знает, что «Амкал» им интересуется. Плюс он работает с моим хорошим товарищем Артемом Хачатуряном, вместе с которым уже работали с его подопечными.

Соответственно, Гриня работает с Артемом по агентским историям. Когда ты хочешь пообщаться за будущее игрока, то ты общаешься не только с игроком напрямую, но и с человеком, который помогает ему решать все агентские истории.

Мы 100 процентов увидимся, пообщаемся и с Гриней, и с Артемом Хачатуряном. Это не означает, что он точно перейдет в «Амкал», или точно не перейдет в «Амкал», или точно перейдет туда, где тренер Сослан Гатагов.

В любом случае будет беседа, мы встретимся, пообщаемся. Если так случится, что наши пожелания на будущее сойдутся, то футболист, которого все знают, как Гриня, может оказаться в «Амкале». Мы еще не разу предметно не общались.

Я еще не до конца знаю все планы и пожелания Грини, он не до конца знает планы «Амкала» на будущий год. Это все на этапе интереса. Просто мы не скрываем этот интерес», – сказал Герман.