Эдамс пропустит матч с «Амкалом» из-за травмы. Эрик опасается, что этот сезон может стать последним для капитана 2Drots

Капитан 2Drots Эдамс пропустит матч с «Амкалом» в 1/4 финала Winline Медиалиги.

Полузащитник не сможет выйти на поле из-за травмы. Игру 9-го тура регулярного чемпионата он также пропустил.

По словам одноклубника Эда Эрика, он сильно переживает за капитана «дротов» в связи с большим количеством травм в последнее время.

Эрик опасается, что этот сезон вообще может стать последним в карьере Эда, если у него не наладится ситуация со здоровьем.