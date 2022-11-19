Эдамс пропустит матч с «Амкалом» из-за травмы. Эрик опасается, что этот сезон может стать последним для капитана 2Drots
Капитан 2Drots Эдамс пропустит матч с «Амкалом» в 1/4 финала Winline Медиалиги.
Полузащитник не сможет выйти на поле из-за травмы. Игру 9-го тура регулярного чемпионата он также пропустил.
По словам одноклубника Эда Эрика, он сильно переживает за капитана «дротов» в связи с большим количеством травм в последнее время.
Эрик опасается, что этот сезон вообще может стать последним в карьере Эда, если у него не наладится ситуация со здоровьем.
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