Дмитрий Егоров: «Как Некит намыл перстень себе с Жекой – это гениально»

Дмитрий Егоров высказался о награде за особый вклад для Некита и Жеки 2Drots.

«Ну как Некит намыл перстень себе с Жекой – это гениально.

Но, во-первых, они заслужили, потому что все выиграли.

Во-вторых, у Николая не было другого выбора. Сделать два перстня – это тысяч 20. А вот недовольные 2D перед МФЛ-3 – это лишние 5 миллионов к и так конскому райдеру за участие.

Так что Николай грамотно сэкономил. Тем интереснее, как в лигу будут заходить другие клубы и будут ли они туда заходить, зная, что будут обречены на траты, поражения, отсутствие правил и возможности себя защитить», – написал Егоров.

Позже Егоров написал, что перстни стоят по 60 тысяч рублей. Это уточнил Николай Осипов.