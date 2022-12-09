«Спасибо, не надо! Отношение к себе я понял 😘». Маврин отказался от награды от Осипова

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Василий Маврин отказался от индивидуальной награды из рук Николая Осипова.

«Спасибо, не надо! Отношение к себе я понял 😘».

 

«Ааа, вы ж не знаете.. Николай звонил перед премией и лично приглашал на данное мероприятие. Но в какой-то момент что-то пошло не так! Для «особых» людей сейчас пишу! Мне не нужны награды!

Но отношение человека ко мне выглядит так, как будто он меня ###########! Не включая в номинации, но при этом приглашает на вручение, пишет такие сообщения, но колечко в пакетике и в тихаря. Чтобы никто не знал 😂», – написал Маврин.

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