«Уважаю Левшука, но Гудай должен быть первым». Некит 2Drots о премии «Защитник Года»

Президент 2Drots Некит прокомментировал итоги голосования на звание «Защитник Года» Winline Media Football Awards.

«Не может быть лучшим защитником года человек, который вылетел в МФЛ в ¼ финала и занял четвертое место на МКС. При всем уважении – Левшук отличный год выдал, мне приятно за ним наблюдать.

Но Гудай доказывал в Кубке России, МКС, МФЛ-1, МФЛ-2. От него практически не было привозов, МФЛ-1 мы прошли вообще без поражений. Мне кажется, что Гудай должен быть защитником года, это очевидно.

Также удивляет отсутствие Сали. На второе место я бы поставил Муру – дань уважения Reality, титул МКС просто так не выигрывается. На третьем уже Левшук.

Сеня мог бы побороться за второе, а может и за первое место, если бы в МФЛ прошли дальше или же МКС выиграли», – заявил Некит в своем телеграм-канале 13Kai.