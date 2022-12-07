«Сычев – номер один в медиафутболе, на втором должен быть Швагирев». Некит 2Drots о премии «Вратарь Года»

Президент 2Drots Некит прокомментировал итоги голосования на звание «Вратарь Года» Winline Media Football Awards.

«Это та номинация, где независимо от твоих симпатий к команде, все понимают, что Сычев – номер один вратарь в медиафутболе: лучший вратарь МКС, МФЛ-1 – 24 игры, 11 сухих матчей, 16 пропущенных.

Если посмотреть на Маменко – 12 игр и 16 пропущенных, при этом он занял второе место – с этим не согласен. На втором должен быть Швагирев – неплохой год выдал, протащил свою команду в финал тем, что спасал во время буллиталити с «На Спорте» – неплохой первый сезон у него был. Саня тоже неплох, но у него неровный сезон получился, к тому же моментами проигрывал борьбу Федосу.

Тут тупо спорить, все адекватные люди все понимают. Вот на третье место я бы поставил либо Будакова, либо Маменко. Будак что-то смешное завозил, тащил – Саня не показал своего полного потенциала. Зириков же допускал ненужные ошибки», – заявил Некит в своем телеграм-канале 13Kai.