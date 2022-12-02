Володя XXL покидает «БроукБойз» в связи с перестройкой в клубе

сообщил, что покидает «БроукБройз» в связи с перестройкой в клубе.

«Сегодня была последняя игра вместе. Грустно осознавать, что все закончилось. А начиналось так красиво…» – написал нападающий в своем телеграм-канале.

Позже он записал видео, в котором объяснил свой пост.

«Я из «БроукБойз» не ухожу, это «БроукБойз» уходят. Пришло время расставаться.

Очень грустно, что в команде перестройка, я не знаю, что будет дальше. Но спасибо за время», – сказал Володя.

Сами также подтвердили, что команду ожидают изменения.

«Позже мы объявим концепт на будущий год. Пока мы на паузе», – сообщил телеграм-канал клуба.