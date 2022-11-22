Появилась информация о продаже билетов на краснодарские матчи Winline Медиалиги
Появилась информация о продаже билетов на полуфиналы и финал второго сезона Winline Медиалиги.
Решающие матчи Winline Медийной футбольной лиги пройдут в Краснодаре на стадионе Академии ФК «Краснодар».
Полуфиналы пройдут
Вторник, 29 ноября
«На Спорте» – «Родина Медиа». Начало – в 19:00
Среда, 30 ноября
2Drots – «Деньги». Начало – в 19:00
Финал второго сезона Winline Медийной футбольной лиги пройдет 3 декабря. Начало в 19:00
Билеты на все игры от 100 рублей. Купить их можно в кассах большого стадиона.
А при наличии клубной карты болельщика или абонемента купить билеты можно и онлайн на сайте.
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