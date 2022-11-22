Появилась информация о продаже билетов на краснодарские матчи Winline Медиалиги

Появилась информация о продаже билетов на полуфиналы и финал второго сезона Winline Медиалиги.

Решающие матчи Winline Медийной футбольной лиги пройдут в Краснодаре на стадионе Академии ФК «Краснодар».

Полуфиналы пройдут

Вторник, 29 ноября

«На Спорте» – «Родина Медиа». Начало – в 19:00

Среда, 30 ноября

2Drots – «Деньги». Начало – в 19:00

Финал второго сезона Winline Медийной футбольной лиги пройдет 3 декабря. Начало в 19:00

Билеты на все игры от 100 рублей. Купить их можно в кассах большого стадиона.

А при наличии клубной карты болельщика или абонемента купить билеты можно и онлайн на сайте.