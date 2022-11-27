Текила о «На Спорте»: «Они уже счастливы, что прошли дальше, для них это ######»

Президент «Родины Медиа» Текила настраивает команду перед полуфинальным матчем Winline Медиалиги против «На Спорте».

«Мне очень хочется, чтобы мы думали только о полуфинале. Не думали о том, что это будет для нас легкая добыча. Но мы их уже обыгрывали и должны их обыграть еще раз.

Они уже счастливы тому, что прошли дальше, для них это ######. А мы сюда пришли для того, чтобы завоевать этот кубок. Не будем об этом думать, давайте думать только о победе», – сказал Текила игрокам команды на первой тренировке в Краснодаре на видео, опубликованом в телеграм-канале «Родина Медиа».

Матч 1/2 финала Медиалиги «Родины Медиа» – «На Спорте» состоится 29 ноября. Начало – в 19:00.