«Крысева» и «Некласико» вошли в число номинантов на приз «Медиа года» Winline Media Football Awards

Теги Winline Медиалига Медиафутбол

Winline Media Football Awards продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru представляет шорт-лист претендентов на приз «Медиа года».

В список вошли: «Крысева» (телеграм-канал журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого), VF – Влажный футбол, Sugar FIFA, «Некласико», «Лига Медиафутбол».

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Подробная информация о голосовании

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