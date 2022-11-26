Райзен: «Если в медиафутболе будет награда по типу «Золотого мяча», я бы ее отдал Эду»

Райзен считает Эдамса лучшим игроком года в медиафутболе.

«Если в медиафутболе будет награда по типу «Золотого мяча», я бы ее отдал исключительно Эду, он сделал результат в самых важных матчах для 2D.

Каким-то чудом сыграл хренову гору игр с больной спиной и при этом еще был безоговорочным лидером в раздевалке и на поле.

Короче, другого результата не существует, есть люди про которых говорят, а есть те, кто выигрывает трофеи», – написал владелец «БроукБойз» в своем телеграм-канале risenHAHA шport.

Media Football Awards: Winline Медиалига и Sports.ru наградят лучших в 2022 году