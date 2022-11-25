Будаков о интересе «Броуков»: «Предложения есть. Еще там Давыд, нашу дружбу невозможно наковальней разрубить»

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Вратарь «Бей Беги» Александр Будаков высказался об интересе со стороны «Броуков».

–  Ходят слухи о каких-то предложениях из «Броуков». Как к этому относишься? Были ли эти предложения?

– Почему слухи? По-моему, все уже давно все знают, что есть предметный интерес.

– То есть предложения поступали? 

– Есть! Имеются!

– На это как-то сказалась твоя дружба с Серегой Давыдовым? 

– Нашу дружбу с Давыдом невозможно наковальней разрубить.

– Как относишься к тому, что Ваня Зириков (Вратарь «Броуков» – прим. Sports.ru) сказал, что любит хороших вратарей сажать на скамейку запасных? 

– Я, кстати, видел это видео. Посмотрел, что Будаков – хороший вратарь, а дальше не стал уже смотреть. Думаю, все понятно, человек разбирается.

– Ну, что Сань, нас не сломать? 

– Да! Нас не сломать, а там посмотрим, – сказал Будаков телеграм-каналу «ФК БроукБойз».

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