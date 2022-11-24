Кутуз, Дуб и Гаучо – в списке претендентов на приз нападающему года Media Football Awards
Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Sports.ru представляет шорт-лист претендентов на звание лучшего нападающего года.
На приз претендуют: Кутуз (2Drots), Гаучо (Reality / 2Drots), Кирилл Дубников («На Спорте» / «Амкал»), Алексей Гасилин («Амкал» / «Наши Парни»), Игорь Сильченко (FC Art / «Матч ТВ» / «Родина Медиа»).
Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Ранее также был представлен список претендентов на приз лучшему вратарю года.
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