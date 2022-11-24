Кутуз, Дуб и Гаучо – в списке претендентов на приз нападающему года Media Football Awards

Теги Алексей Гасилин Амкал 2Drots Winline Медиалига FC Art На Спорте Reality Родина Медиа Watch TV Сергей Кутузов Гаучо Кирилл Дубников Игорь Сильченко Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать имена номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Sports.ru представляет шорт-лист претендентов на звание лучшего нападающего года.

На приз претендуют: Кутуз (2Drots), Гаучо (Reality / 2Drots), Кирилл Дубников («На Спорте» / «Амкал»), Алексей Гасилин («Амкал» / «Наши Парни»), Игорь Сильченко (FC Art / «Матч ТВ» / «Родина Медиа»).

Голосование стартует 1 декабря и продлится до 6 декабря. 8 декабря пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Ранее также был представлен список претендентов на приз лучшему вратарю года.

Подробная информация о голосовании

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