Виталий Дьяков о будущем «Броуков»: «Я за то, чтобы команда продолжала существовать, но в плане медийности нужно добавлять»

Капитан «БроукБойз» Виталий Дьяков высказался о будущем команды.

«Я уже говорил, что надо совмещать и футбол, и медиа. Будет неинтересно смотреть, если будет просто чисто футбол. Это никому не интересно, потому что это, грубо говоря, Вторая лига.

Я за то, чтобы «Броуки» продолжали существовать, чтобы в плане футбола мы оставались на том же уровне и в той же концепции.

Но в плане медийности что-то как-то мы добавляли, чтобы было больше съемок, чтобы команда была на виду. Вот тогда, я думаю, мы будем развиваться во всех сторонах», – сказал Дьяков на ютуб-канале «ФК Броуки».