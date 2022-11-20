Слон: «Амкал» очень слабый, в первую очередь. Команда болеет, можно так назвать»

Слон считает, что «Амкал» не в лучшем состоянии подошел к матчу против 2Drots.

«Дроты» одержали победу в игре 1/4 финала Winline Медиалиги (4:3) и в полуфинале встретятся с ФК «Деньги».

– Это вы такие сильные, в форме, или «Амкал» не очень?

– Мне кажется, это «Амкал» очень слабый, в первую очередь. «Амкал» болеет, можно это так назвать.

Смена тренера, игрок тренирует команду, все сложно. Результат придет потом, когда появится тренер, будет работа, селекция.

Вроде взяли новых ребят, поигравших, однако особо скилл они не показывают.

Может, сказывается то, что нет своей игры. Вот и все, – сказал хавбек 2Drots телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

Семь голов, топовая атмосфера и рекорд по просмотрам. Класико 2Drots – «Амкал» получилось огненным 🔥