Более 100 тысяч человек смотрят прямую трансляцию матча 2Drots – «Амкал» в ютубе

Теги премьер-лига Россия болельщики интернет Амкал 2Drots Медиалига Медиафутбол

Более 100 тысяч зрителей смотрят трансляцию игры 2Drots – «Амкал».

Команды встречаются в матче 1/4 финала Winline Медиалиги.

Перед выходом футболистов на поле трансляцию на ютуб-канале МФЛ смотрели более 58 тысяч человек.

По ходу первого тайма количество зрителей превысило 100 тысяч человек.

Рекорд Медиалиги был установлен в прошлом сезоне. Игру 1/2 финала между 2Drots и «На Спорте» на пике смотрело порядка 127 тысяч зрителей.

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