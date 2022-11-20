Бабин считает «Амкал» фаворитом в игре с 2Drots: «Дроты» наелись футболом, очень устали»

Бывший тренер «Амкала» Юрий Бабин оценил шансы команды в матче 1/4 финала Winline Медиалиги против 2Drots.

– Четвертьфинал «Амкал» – 2Drots. Вы спрогнозировали 70-30 в пользу «Амкала». За счет чего они смогут победить?

– Мы нагружались, мы готовились хорошо в плане физухи, иногда у нас была нагрузка даже на предыгровых тренировках – первая причина.

Вторая – топовый состав по всем линиям, два сильных состава. Третья причина – победные традиции, характер у команды очень силен. В личных встречах у «Амкала» преимущество – как ни крути, давит.

Четвертая – «дроты» наелись футболом, у них усталость моральная больше, чем у «Амкала». Много движек происходило, даже смена тренера двойная – это всегда дает новые ощущения, эмоции.

У «дротов» все тот же тренер, все то же самое, и они тоже очень устали – в эмоциональном плане проиграют. Причем проиграют ощутимо, 70 на 30 «Амкал» должен проходить.

– Что делать «Амкалу», если они проиграют 2Drots?

– Жить дальше, ездить на выезды и все нормально будет, – сказал Бабин в интервью Александру Усманову для Sports.ru