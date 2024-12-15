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Обухов не хочет возвращаться в РПЛ из Медиалиги: «У меня нет огромного желания»

Владимир Обухов не хочет возвращаться в российскую Премьер-лигу.

Форвард в прошлом сезоне выступал в Мир РПЛ за «Оренбург», однако летом этого года решил перейти в медийный ФК «10».

– Общения нет. Если будут какие-то варианты, тогда будем смотреть.

– Можно сказать, что эта зима – последний ваш шанс вернуться в РПЛ?

– У меня нет такого огромного желания вернуться.

– Но карьеру вы еще не завершили?

– Я об этом не объявлял. И не буду. Нет смысла об этом объявлять.

– Чем вы сейчас занимаетесь?

– Все так же. Развиваемся. Но не в футболе.

– Развиваться дальше в футболе не планируете?

– Пока это не интересно, – сказал бывший нападающий «Спартака», «Ростова» и «Оренбурга».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
logoWinline Медиалига
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