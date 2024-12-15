Тренерский штаб и 9 футболистов СКА продлили контракты с клубом

СКА объявил о продлении контрактов с тренерским штабом и частью игроков.

Бала JR, АртПо, Карат, Шепляков, Батяй, Адис, Злоба, Дрозд и Имулла продлили контракты с клубом. Тренерский штаб во главе с Виталием Миллером продолжат работу в СКА.