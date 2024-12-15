Тренерский штаб и 9 футболистов СКА продлили контракты с клубом
СКА объявил о продлении контрактов с тренерским штабом и частью игроков.
Бала JR, АртПо, Карат, Шепляков, Батяй, Адис, Злоба, Дрозд и Имулла продлили контракты с клубом.
Тренерский штаб во главе с Виталием Миллером продолжат работу в СКА.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал СКА
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