Салам Ашурмамадов: «Поступило много предложений: Болгария, Италия. Торопиться не буду»

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Форвард «БроукБойз» и сборной Таджикистана Салам Ашурмамадов прокомментировал свое будущее.

– Были какие-то предложения?

– За последнее время поступило много предложений, но торопиться пока не стоит, думаю. Нужно ждать хорошие предложения, желательно из Европы.

– Клубы из каких лиг следили за тобой?

– Из Болгарии, Италии. Поспешных выводов делать не будем. Просто подождем и посмотрим, что будет, – сказал игрок «Броуков» клубному телеграм-каналу.

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