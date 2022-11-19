«Ашурмамадов – талантливый парень. Меня не волнует, из какой он лиги». Тренер Таджикистана о форварде «Броуков»

Теги Сборная России по футболу сборная Таджикистана Чемпионат.com Медиалига БроукБойз Салам Ашурмамадов Медиафутбол

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт прокомментировал вызов в команду игрока из Медиалиги.

19-летний нападающий Салам Ашурмамадов получил приглашение на товарищеский матч с Россией (0:0), однако на поле так и не вышел.

«Это молодой, талантливый парень, и мы должны смотреть в будущее.

Меня не волнует, в какой лиге он играет. Не волнует, кто его отец или мама.

Я здесь не для того, чтобы смотреть в прошлое. А потому, что я живу настоящим и смотрю в будущее», – заявил Шегрт.

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