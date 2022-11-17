T-Killah пообещал Goody, что Тарасов не сыграет с GOATS, если Молодой Платон выйдет хотя бы на тайм
Президент «Родины Медиа» Текила предложил пари основателю GOATS Goody.
«Если Молодой Платон выйдет в старте и проведет хотя бы пол матча на поле, то Тара не выйдет вообще против «Козлов» в воскресенье!
Но Гуди на такое не пойдет никогда!
Потому что очечко жимкнет!» – написал Текила в своем телеграм-канале.
Сам Александр ранее сообщил, что не сыграет в матче с «Козлами». У него запланирован концерт в Дубае.
Матч 1/4 финала Winline Медиалиги GOATS – «Родина Медиа» состоится 20 ноября в 19:30.
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