T-Killah пообещал Goody, что Тарасов не сыграет с GOATS, если Молодой Платон выйдет хотя бы на тайм

Президент «Родины Медиа» Текила предложил пари основателю GOATS Goody.

«Если Молодой Платон выйдет в старте и проведет хотя бы пол матча на поле, то Тара не выйдет вообще против «Козлов» в воскресенье!

Но Гуди на такое не пойдет никогда!

Потому что очечко жимкнет!» – написал Текила в своем телеграм-канале.

Сам Александр ранее сообщил, что не сыграет в матче с «Козлами». У него запланирован концерт в Дубае.

Матч 1/4 финала Winline Медиалиги GOATS – состоится 20 ноября в 19:30.