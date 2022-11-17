T-Killah пообещал Goody, что Тарасов не сыграет с GOATS, если Молодой Платон выйдет хотя бы на тайм

Теги Медиалига GOATS Родина Медиа Медиафутбол

Президент «Родины Медиа» Текила предложил пари основателю GOATS Goody.

«Если Молодой Платон выйдет в старте и проведет хотя бы пол матча на поле, то Тара не выйдет вообще против «Козлов» в воскресенье!

Но Гуди на такое не пойдет никогда!

Потому что очечко жимкнет!» – написал Текила в своем телеграм-канале.

Сам Александр ранее сообщил, что не сыграет в матче с «Козлами». У него запланирован концерт в Дубае.

Матч 1/4 финала Winline Медиалиги GOATS – «Родина Медиа» состоится 20 ноября в 19:30.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные