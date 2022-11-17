Володя XXL о Роналду: «Его ситуация напоминает мою. Тен Хаг – гондон, Криштиану можно все»

Полузащитник «БроукБойз» Володя XXL прокомментировал ситуацию с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

– Что скажешь о ситуации с Роналду, о его капризах?

– Ну, слушай, чем-то напоминает мою ситуацию, но сравнивать себя с Роналду такое себе по ЧСВ, как-то неправильно. Но мне его жалко на самом деле. Тренер Тен Хаг – гондон в этой ситуации.

Роналду такой человек, которому можно все. Он за свою карьеру сделал огромную работу. Возможно, у него что-то не получается по-футбольному, но как человек он эмоциональный, вспыльчивый, самый популярный человек в мире. Что ты хочешь?

– То есть ты находишь в нем поведение, схожее с тобой?

– Да, я тоже эмоциональный, такие же срывы, только он не убегает от полиции и нет такой скорости, конечно, – сказал Володя XXL в интервью телеграм-каналу «ФК БроукБойз».