Константин Генич о Медиалиге: «Я не хочу заявляться на следующий сезон»

Константин Генич высказался об участии команды в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

Казанский: «И вот мы включаем YouTube».

Генич: «Нет, давай только не про Медиалигу».

Казанский: «Хочешь – выскажись».

Генич: «Нет, вообще не хочу. Прошло и прошло».

Казанский: «Мы сожалеем».

Генич: «Я в эфире перебарщиваю, мне предъявляют, в эфире федерального канала на матче «Спартак» – «Локомотив». Я там что-то рассказывал про Медиалигу, меня тут же на вид поставили. Здесь тоже не все принимают, поэтому ничего не буду говорить».

Казанский: «Мы все принимаем одинаково».

Генич: «Боль! Да, это была тяжелая ночь, тяжелый вечер и я, честно говоря, не хочу больше об этом вспоминать, что было, то было».

Гутцайт: «Ну, ладно. Удачи в следующем сезоне».

Генич: «Я не хочу на следующий сезон заявляться».

Казанский: «Подожди, у тебя только один день прошел, еще захочешь».

Генич: «Проиграть «Козлам»?» (смеется).

Казанский: «Что эта за команда-то была?»

Генич: «Это сборная Беларуси».

Гутцайт: «Ну, обычно «Козлам» и проигрывают» (смеется).

Беседа состоялась между комментаторами Константином Геничем, Денисом Казанским и Романом Гутцайт на ютуб-канале «Коммент. Шоу».

Напомним, в заключительном 9-м туре регулярки МФЛ Watch TV проиграл Goats (2:3) и не вышел в плей-офф.

Watch TV второй сезон подряд не попал в плей-офф Медиалиги. Переживания Генича попали в трансляцию