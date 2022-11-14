«Трагедия. Выпадаю на неделю». Генич о непопадании Watch TV в плей-офф
Игрок Watch TV Константин Генич прокомментировал непопадание команды в плей-офф Winline Медиалиги.
«Трагедия. Выпадаю на неделю», – написал Генич в своем телеграм-канале «За Гиббон!»
В заключительном 9-м туре решалась последняя путевка в плей-офф МФЛ в игре между Watch TV и GOATS.
Команду «Матч ТВ» устраивала ничья, однако «Козлы» победили (3:2) и вышли в плей-офф с 4-го места группы B.
В четвертьфинале они встретятся с «Родиной Медиа». Игра состоится 20 ноября в Одинцове.
Watch TV второй сезон подряд не попал в плей-офф Медиалиги. Переживания Генича попали в трансляцию
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