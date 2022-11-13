У Дьякова повреждение приводящей мышцы бедра

Врач и игрок «БроукБойз» Александр Тутов рассказал о травме капитана команды Виталия Дьякова.

«Прекрасная игра, прекрасный матч, победа. Самое главное – выходим в плей-офф, но не без потерь. Как вы знаете, Виталий Дьяков в начале 1-го тайма получил достаточно серьезную травму. У него повреждение приводящей мышцы бедра.

На днях будет выполнено экспериментальное исследование, и уже по срокам можно будет что-то сказать. Но можно сказать одно, что нашим соперникам в плей-офф повезло.

Будем стараться нашего великолепного лорда в максимально короткие сроки вернуть в строй. Мы – «Броуки», – сказал Тутов в интервью телеграм-каналу ФК «БроукБойз».