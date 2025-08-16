Александр Плющенко дебютировал в лиге Уличного Футбола. Фигурист забил и отдал две голевые передачи

Фигурист Александр Плющенко дебютировал в WINLINE Уличный Футбол.

Он сыграл за «Союз Чемпионов» (команда Евгения Плющенко) в матче первого тура против «Игроков Планеты Земля» Даниила Чалова. «Союз Чемпионов» победил со счетом 13:7.

Плющенко забил один гол и отдал две голевые передачи.

В 2022-м Александр Плющенко вместе с отцом Евгением выступал в нескольких товарищеских матчах за «БроукБойз». Они были в заявке команды на второй сезон Медиалиги, но на поле так и не вышли.