0

Bahh Tee: «Lotus Music заслужил попадание в топ-8 команд Медиалиги»

Bahh Tee сказал, что Lotus Music заслужил попасть в топ-8 команд WINLINE МФЛ.

«Обрадовался, когда узнал, что Lotus Music вошел в топ-8. Мы и все в медиакоммьюнити считали, что мы заслужили. Когда мы попадали в какие-то турниры или нас приглашали в Кубок Лиги, у многих это вызывало вопросы. После попадания в топ-8 я не увидел ни одного комментария, что это незаслуженно. Мне кажется, все это приняли как само собой разумеющееся.

«Эгриси» не согласны, что в комитете 6К в таблице они оказались выше, но в итоге в топ-8 не вошли? Есто медийная составляющая и спортивная. Лига принимает решение, складывая эти показатели. Спортивные показатели не измеряются, до какой стадии дошел клуб – они измеряются очками, голами, уровнем сложности соперника.

Огромное уважение к «Эгриси», но Lotus имел большее сопротивление и прошел достаточно далеко. Не я принимал это решение. Я думаю, «Эгриси» вполне могли быть тоже в группе», – сказал президент Lotus Music в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Вчера состоялась жеребьевка Элитного дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги.

Lotus Music Bahh Tee попал в группу группу А с «БроукБойз», Lit Energy и 2Drots.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
