Экс-судья Федотов призвал Генича попросить замену арбитра матча Watch TV – GOATS

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов косвенно обвинил арбитра Winline Медиалиги Дмитрия Жилинского в предвзятости.

Федотов обратился к президенту Watch TV Константину Геничу в чате телеграм-канала «За Гиббон!»:

– Константин, Игорь Федотов беспокоит. На МФЛ меняйте Жилинского.

– В смысле «меняйте»? Мы можем судей выбирать?

– Просто запросите поменять судью из-за недоверия. У вас же важный матч?

– Решающий. Мы ни разу не обращались по этому поводу – к Дмитрию у нас полное доверие.

На просьбу представителя Watch TV Сергея Дурасова прояснить написанное Федотов ответил: «Вы кто? Причем вы тут? Я вас знать не знаю и писал не вам».

В 9-м туре МФЛ команда «Матч ТВ» сыграет с GOATS. Обе команды перед заключительным матчем регулярного чемпионата сохраняют шансы на плей-офф.