Медийный «Рубин» не будет закрыт: «У нас команда с большим будущим, для нас это только начало»

Руководитель команды МФК Денис Краснобаев прокомментировал поражение от «Денег» и рассказал о будущем команды.

– У вас сегодня отсутствовал ключевой игрок Дядя (Владимир Дядюн – прим. Sports), пытались ли вы его как-то уговорить, чтобы он остался, не ездил на турнир, у вас все-таки последние два тура? Был ли с ним разговор?

– Вопрос в том, что Дядя – человек-слово. Он обещал питерской команде сыграть на турнире 8 на 8. С нашей стороны было бы некрасиво уговаривать его, что-то просить на эту тему.

У нас еще много игроков отсутствовало по разным причина: Калина, Норик, Митяга и еще много ребят, но суть даже не в этом. Я не пытаюсь оправдывать наше поражение отсутствием игроков, потому что остальные на поле ничуть не слабее. Просто так произошло.

– Вы говорили, что привезете на одну игру болельщиков. У вас остался последний тур, приедут ли они? Есть ли разговор какой-то?

– Да, разговор был пригласить на 9-й тур московских болельщиков, которые тут в городе. Будем думать над этим.

– То есть сегодня нельзя сказать точно, получится или нет?

– Мы со своей стороны будем стараться в любом случае. Last dance нужен.

– Но у вас же все еще шансы какие-то есть?

– У команды была задача без всяких теоретических шансов входить в плей-офф. В любом случае для нас спортивная задача на сезон не выполнена. Самое важное, что я хочу сказать, может быть, кого-то я расстрою этим. Многие пишут, что для «Рубина» – это последний сезон.

Ребят, к сожалению или к моему счастью, вы этого не дождетесь, потому что «Рубин» – это команда не под определенный турнир собралась. «Рубин» – это команда с большим будущим, для нас это только начало.

Мне этот турнир подарил огромное количество эмоций, которые я в своей жизни точно никогда не забуду. Я благодарен своим пацанам, «Рубину», лиге, что дали шанс получить эмоции. Для нас это только начинается, – сказал Краснобаев в интервью телеграм-каналу «С детства за медиафутбол».