Крап – игрок FC Vibe. В прошлом сезоне МФЛ полузащитник был президентом «ВПорядке» х Krap Team

Крап будет выступать за FC Vibe в WINLINE Кубке Лиги.

Президент 2Drots Некит рассказал об этом в новом выпуске «Стола».

Помимо Крапа в заявке новичка лиги FC Vibe числятся бывшие игроки 2Drots – Эйтан и Натхо.

Ранее Николай Осипов заявлял , что участие Крапа в новом сезоне под вопросом, потому что у игрока «большие проблемы».

В шестом сезоне Крап выступал за «ВПорядке» x Krap Team , где был играющим президентом. За шесть туров команда не набрала ни одного очка. Клуб пропустит осенний Кубок Лиги . Ранее хавбек был игроком 2Drots.

На выходных Крап сыграл за 2Drots в WINLINE Уличном Футболе, где забил ножницами через себя.

Помимо этого, главный тренер 2Drots Смирнов сказал, что Крап просил предоставить ему шанс проявить себя на тренировках в составе «самураев».