0

Крап – игрок FC Vibe. В прошлом сезоне МФЛ полузащитник был президентом «ВПорядке» х Krap Team

Крап будет выступать за FC Vibe в WINLINE Кубке Лиги.

Президент 2Drots Некит рассказал об этом в новом выпуске «Стола».

Помимо Крапа в заявке новичка лиги FC Vibe числятся бывшие игроки 2Drots – Эйтан и Натхо.

Ранее Николай Осипов заявлял, что участие Крапа в новом сезоне под вопросом, потому что у игрока «большие проблемы».

В шестом сезоне Крап выступал за «ВПорядке» x Krap Team, где был играющим президентом. За шесть туров команда не набрала ни одного очка. Клуб пропустит осенний Кубок Лиги. Ранее хавбек был игроком 2Drots.

На выходных Крап сыграл за 2Drots в WINLINE Уличном Футболе, где забил ножницами через себя.

Помимо этого, главный тренер 2Drots Смирнов сказал, что Крап просил предоставить ему шанс проявить себя на тренировках в составе «самураев».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
трансферы
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logo«Крап» Даниил Крапивников
logoKrap Team x Впорядке
logoНекит 2Drots
logo2Drots
logoFC ViBE
