  • «Мы ####### девочек, они перешли к Азамату. Они твои, не ревнуй». Некит о радости президента ФК «10» от вылета 2Drots
3

«Мы ####### девочек, они перешли к Азамату. Они твои, не ревнуй». Некит о радости президента ФК «10» от вылета 2Drots

Некит высмеял радость Азамата от вылета 2Drots из FONBET Кубка России.

Азамат: «Я не буду скрывать своей радости от вылета 2Drots».

Некит: «У него много наших бывших, поэтому он ревностно относится к 2D. Мы ####### (трахнули) девочек, они перешли к Азамату. Он теперь лежит и думает, как вот их ##### (трахали) в 2D хорошенько. Поэтому, Аза, не переживай, это твои девочки, не ревнуй, пожалуйста.

И я вспоминаю любовь Азамата, когда он пришел на «ВТБ Арену», увидел 10 тысяч и подумал: «Хочу создать медиакоманду, потому что на 2Drots столько ходят».

Ранее Азамат Мусагалиев включил «самураев» в топ-3 самых неприятных команд Winline Медиалиги.

Из 2Drots в ФК «10» этой зимой перешли Денис Гудаев и Илья Скоропупов. Помимо них в составе «Десятки» играет Бала и Кутуз, ранее выступавшие в составе 2Drots.

Напомним, что во втором раунде «Пути регионов» FONBET Кубка России 2Drots проиграли «Космосу» из Долгопрудного (0:1). 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
