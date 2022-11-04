Эдамс не сыграет против Watch TV в Медиалиге

Капитан 2Drots Эдамс пропустит матч 8-го тура Winline Медиалиги против .

«Все понимаю, всю важность матча, но здоровье превыше всего. Когда есть Таба, , Фрол, я вообще спокойно буду лечиться, потому что впереди еще много-много матчей, много интересного. Спасибо всем кто поддерживает и хейтит.

К сожалению, играть с болью я не могу. Обезболивающие, которые я колол, уже не помогают, поэтому буду лечиться. Миксовать тренировки, игры и лечение, ЛФК-восстановление – это не помогло, поэтому буду восстанавливаться.

Сегодня я также с командой, переоденусь, буду в форме. Если вдруг что-то случится, все сломались, и надо будет выйти, я выйду на поле вообще без проблем. Увидите вы меня в плей-офф или нет, пока сказать не могу», – объяснил Эд в своем телеграм канале «Я Эд, а не Эдик».

Матч 8-го тура Winline Медиалиги 2Drots – Watch TV состоится 4 ноября в 21:30.