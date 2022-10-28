Прокоп рассказал, как в семь лет курил сигареты

Полузащитник «Ботева» рассказал о своих вредных привычках в детстве.

– Ты же ведь был хулиган.

– В детстве я был абсолютным дураком.

– В чем же это проявлялось?

– Всякие вредные привычки.

– Например.

– Сигареты курил.

– В детстве? Сколько тебе лет было?

– Семь лет, первый класс. Я был на продленке, выхожу. Стоят первокурсники. Они курят – бросают хабарики эти. Ну, я вижу дымится сигарета, поднимаю и начинаю курить. Дальше уже не до хабариков дошло.

– Ну, вот тебе 7 лет. Как ты покупал сигареты, что ты делал?

– Да ларьки всякие, которым было пофиг, кто приходит, – рассказал Прокоп в интервью на шоу «Два в одного».