Прокоп рассказал, как в семь лет курил сигареты
Полузащитник «Ботева» Прокоп рассказал о своих вредных привычках в детстве.
– Ты же ведь был хулиган.
– В детстве я был абсолютным дураком.
– В чем же это проявлялось?
– Всякие вредные привычки.
– Например.
– Сигареты курил.
– В детстве? Сколько тебе лет было?
– Семь лет, первый класс. Я был на продленке, выхожу. Стоят первокурсники. Они курят – бросают хабарики эти. Ну, я вижу дымится сигарета, поднимаю и начинаю курить. Дальше уже не до хабариков дошло.
– Ну, вот тебе 7 лет. Как ты покупал сигареты, что ты делал?
– Да ларьки всякие, которым было пофиг, кто приходит, – рассказал Прокоп в интервью на шоу «Два в одного».
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