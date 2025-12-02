«Броуки» на грани. Мне напрямую сказали: «Нам выгоднее, чтобы тебя не было в Медиалиге». Егоров о сокращении финансирования

Дмитрий Егоров: мне сказали: «Нам выгоднее, чтобы тебя не было в Медиалиге».

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о сокращении финансирования из-за принятия нового закона о налогах для букмекеров.

«Последние два-три месяца я только и занимаюсь тем, что пытаюсь сохранить «БроукБойз». Я придумываю различные идеи. Естественно, мы на грани. Мне напрямую сказали: «Нам выгоднее, чтобы тебя не было в WINLINE Медиалиге ». Пытаюсь обосновать, зачем нам участвовать в Медиалиге.

Какие-то аргументы принимаются. Поэтому я чаще говорю про линии на медиафутбольные матчи. Пробую убедить партнера, чтобы он сказал, что им интересно и выгодно продолжать сотрудничество.

Я и Райзен хотим, чтобы «Броуки » существовали. Но есть реалии, в которых не хочется колупаться. Нет никакого смысла набирать игроков на маленькую зп.

У нас такое уже было: мы набирали игроков с зп 30-40 тысяч, а потом они махали нам ручкой и уезжали. Зачем мы таких развивали?» – заявил президент «БроукБойз».