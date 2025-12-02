У «Амкала», «Броуков» и 2Drots ноль побед в футбольных номинациях MFA
«Амкал», «Броуки» и 2Drots не победили ни в одной футбольной номинации на WINLINE Media Football Awards.
В 2025 году 2Drots выиграли Суперкубок, «Амкал» стал чемпионом шестого сезона Медиалиги, вышел в финал двух Суперкубков и дошел до 1/32 финала Кубка России, «БроукБойз» вышли в финал МФЛ-6 и дошли до 1/32 финала Кубка России.
Напомним, игроки ФК «10» победили почти во всех футбольных номинациях: Вратарь года, Полузащитник года, Нападающий года, Игрок года и Футбольное открытие года. Защитник года – единственная футбольная номинация, где победил не представитель ФК «10». Награду забрал футболист «СиндЕката» Герас.
