0

У «Амкала», «Броуков» и 2Drots ноль побед в футбольных номинациях MFA

«Амкал», «Броуки» и 2Drots не победили ни в одной футбольной номинации на WINLINE Media Football Awards.

В 2025 году 2Drots выиграли Суперкубок, «Амкал» стал чемпионом шестого сезона Медиалиги, вышел в финал двух Суперкубков и дошел до 1/32 финала Кубка России, «БроукБойз» вышли в финал МФЛ-6 и дошли до 1/32 финала Кубка России.

Напомним, игроки ФК «10» победили почти во всех футбольных номинациях: Вратарь года, Полузащитник года, Нападающий года, Игрок года и Футбольное открытие года. Защитник года – единственная футбольная номинация, где победил не представитель ФК «10». Награду забрал футболист «СиндЕката» Герас. 

Историческое доминирование клуба Мусагалиева: 8 перстней Media Football Awards

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoАмкал
logoБроукБойз
logoWinline Суперкубок Медиалиги
Winline Media Football Awards
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Овчинников, Миллер и Панов голосовали за Рябу в номинации Игрок года, Баста, Егоров и Азамат – за Клена
1 декабря, 13:15
«Амкал» обогнал 2Drots в общем зачете побед на Media Football Awards, ФК «10» поднялся в топ-4
1 декабря, 11:15
Историческое доминирование клуба Мусагалиева: 8 перстней Media Football Awards!
30 ноября, 19:50
Главные новости
Гафуров о Media Basket: «Тут сложный баскетбол – и в него непросто играть, даже будучи профессионалом»
вчера, 19:10
Дмитрий Кортава: «Фаворит, безусловно, сборная ФНЛ. Но думаю, сборная МФЛ выиграет»
вчера, 17:37
Гафуров о профбаскетболе: «Несправедливо почти все. Это многие могут сказать, но кто-то боится, кто-то просто не хочет озвучивать»
вчера, 16:30
Кириленко о Media Basket: «У медиа – великолепное будущее. Есть люди, кто его предпочитают больше, чем обычный баскетбол»
вчера, 14:22
Дмитрий Егоров: «У Басты очень хорошие аппетиты»
вчера, 13:55
Осипов о Дьякове: «Игра в Абхазии – его прощальный матч в составе сборной лиги. Он уходит в проффутбол»
вчера, 12:09
Егоров об «Амкале»: «Их ожидания не совпадают с реальностью, приходится сокращать футболистов. Но команда будет существовать жирно и надежно»
вчера, 10:19
Млечный: «У ФК «10» качественный контент, но для их же болельщиков. А 2Drots Reality быстро закончилось»
вчера, 09:01
Арчи может уйти из медиафутбола после ухода из «Альтерона»: «Открыл кафе, слава богу, есть возможность зарабатывать не ногами. Да и медиафутбол сейчас не тот»
3 декабря, 20:07
«Я как будто из «Реала» приехал». Сборная Медиалиги прибыла в Абхазию на матч против сборной ФНЛ
3 декабря, 16:27Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Баста выбрал Овчинникова медийным открытием года в медиафутболе. Месяц назад они материли друг друга в Кубке Медиалиги
3 декабря, 19:02
Рефери Медиалиги Филимонов отсудил финал Кубка Абхазии. С матча он уходил в сопровождении службы безопасности
3 декабря, 18:01
БАТЭ просмотрит хавбека Воробьева из «Десятки» Мусагалиева
1 декабря, 12:21
Гаджиев и Кортава анонсировали новый формат турнира по боям с участием медиафутболистов: «Медиафутбол против всех»
27 ноября, 17:18
Павел Яковлев: «Эмери, как и Станкович, потерял контроль над коллективом в «Спартаке». И все, закончился, а потом уехал и все выиграл»
26 ноября, 20:36Видео
Тренер «Динамо-2» Алпатов возглавит сборную ФНЛ на матч с Медиалигой в Абхазии
25 ноября, 10:48
Тошич покинул СКА Басты. У 38-летнего серба 3+3 в 6 матчах в турнирах Медиалиги
24 ноября, 13:51
Хавбек ФК «10» Воробьев о проффутболе: «Жалею, что не закончил просмотр в «СКА Хабаровск». Сейчас самое реалистичное – Высшая лига Беларуси»
24 ноября, 10:13
Лактионов о Мусагалиеве: «Не было мыслей, что Азамат не разбирается в футболе. Он хочет сделать команду не только лучше, но и красивее»
21 ноября, 18:24
Экс-защитник «Ростова» и «Зенита» Терентьев сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги
21 ноября, 12:33