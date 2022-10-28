«Забрали брата. Я позвонил маме, а она просто начала плакать». Прокоп о частичной мобилизации

Полузащитник «Ботева» рассказал о том, как частичная мобилизация в России коснулась его семьи.

– У тебя есть еще старший брат. А он чем занимается?

– Он отслужил, наверное, года два назад вернулся. Сейчас работает на заводе. Как раз-таки из-за того, что он служил – это одна из причин, почему я сомневался, когда был в Болгарии.

На первой неделе, когда я там был, я просто решил позвонить маме вечером и спросить: «Как дела? Что там, как?». Она начинает плакать и говорить: «У нас брата забирают». Мобилизация и все такое. Я вообще не понимал, у меня не было никогда такого в жизни, когда человек слышит, что он кого-то потерял. Понятно, что у меня не такая ситуация. Она сразу же заплакала.

И я не смог маме ничего ответить, просто сказал: «Угу». Сбросил трубку и меня накрыло. Мама поняла, что я вообще в непонятном состоянии. Она мне потом написала, что из-за этого еще больше хочет, чтобы у меня получилось, и я там остался (в Болгарии – прим. Sports.ru).

Поэтому я не знаю, повлияло ли это как-то на меня. В первую неделю меня это как-то подбило. Но, в целом, получилось, наверное, – рассказал Прокоп в интервью на шоу «Два в одного».