Герман отдал Парадеевичу награду за победу на MFA: «Перстень у хАзяина футбола!»
Президент «Амкала» Герман Эль Класико передал стримеру Парадеевичу перстень за победу в номинации Момент года на WINLINE Media Football Awards.
«Перстень у хАзяина футбола!» – написал президент «Амкала».
Напомним, Парадеевич забил за «Амкал» «Кванту» в FONBET Кубке России (3:1). Раньше он не играл в футбол даже в Медиалиге. Этот гол был признан моментом года на премии Media Football Awards в 2025 году.
«Можно без таких падений? Я же умру!» Как Вилсаком, стримеры и артисты победили в Кубке России
Стример с 8 млн подписчиков забил в Кубке России! Вчера впервые надел бутсы, разминался в тапочках
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Германа Эль Класико
