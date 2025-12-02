Гаранин проголосовал за Гайнуллина в номинации Игрок года. В середине ноября он назвал вингера клоуном и петрушкой
Вадим Гаранин проголосовал за Гайнуллина в номинации Игрок года.
Вадим Гаранин проголосовал за экс-хавбек Lit Energy Рената Гайнуллина в номинации Игрок года в WINLINE Media Football Awards.
Напомним, хавбек перешел в ФК «10» Азамата Мусагалиева из Lit Energy блогера Михаила Литвина.
«Вообще бред какой-то. Гайнулла, ты клоун! Я тебе потом это в глаза скажу. Я никогда так не говорил, но ты клоун просто. В себе ищи недопонимания внутренние. Петрушка», – заявлял главный тренер Lit Energy.
Историческое доминирование клуба Мусагалиева: 8 перстней Media Football Awards
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
