Федор Смолов: «Дзюба в «Зените»? Сейчас был бы основным нападающим, сто процентов»

Федор Смолов: Артем Дзюба в «Зените» был бы основным нападающим, сто процентов.

Федор Смолов, Роман Шаронов и президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров считают, что форвард «Акрона» Артем Дзюба был бы полезен «Зениту».

Роман Шаронов: «У «Зенита» проблема, что у них нет основного нападающего».

Дмитрий Егоров: «Дзюба даже в нынешнем состоянии был бы там основным центральным нападающим?»

Федор Смолов: «Ну да. Сто процентов».

Егоров: «Он достаточно интеллектуален, чтобы завязать комбинационную игру».

Шаронов: «Думаю, да. Дзюба не подходит под команды, которые прессингуют. Например, ЦСКА. Там больше вылет нужен. Это другой стиль игры.

И я не говорю про основу. Но Дзюба был бы очень полезен «Зениту». Но согласен ли он выходить на замену? Когда «Зенит» играет глубоко в чужой штрафной, Артем разбирается на этих пространствах лучше всех в чемпионате».

