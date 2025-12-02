Егоров проголосовал за себя в персоне года, Гаранин – в лучшем тренере 2025-го на MFA
Стало известно, кто из представителей команд проголосовал за себя на WINLINE Media Football Awards.
Главный тренер Lit Energy Вадим Гаранин – в номинации тренер года.
Президент Chertanovo Moneyken – в медийное открытие и мем года.
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров – в персона года.
Главный тренер ФК «Банка» Сергей Овчинников – в медийное открытие.
Защитник Lit Energy Иван Спичка – в защитник года.
Защитник «СиндЕката» Герас – в защитник года.
Главный тренер «Амкала» Виталий Панов – в тренер года.
Президент 2Drots Некит – в персона года.
Media Football Awards – ежегодная медиафутбольная премия, в которой определяют лучших по итогам года.
Историческое доминирование клуба Мусагалиева: 8 перстней Media Football Awards
