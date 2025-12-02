Егоров проголосовал за себя в персоне года, Гаранин – в лучшем тренере 2025-го на MFA

Стало известно, кто из представителей команд проголосовал за себя на WINLINE Media Football Awards .

Главный тренер Lit Energy Вадим Гаранин – в номинации тренер года.

Президент Chertanovo Moneyken – в медийное открытие и мем года.

Президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров – в персона года.

Главный тренер ФК «Банка » Сергей Овчинников – в медийное открытие.

Защитник Lit Energy Иван Спичка – в защитник года.

Защитник «СиндЕката » Герас – в защитник года.

Главный тренер «Амкала » Виталий Панов – в тренер года.

Президент 2Drots Некит – в персона года.

Media Football Awards – ежегодная медиафутбольная премия, в которой определяют лучших по итогам года.

Историческое доминирование клуба Мусагалиева: 8 перстней Media Football Awards