Егоров проголосовал за себя в персоне года, Гаранин – в лучшем тренере 2025-го на MFA

Стало известно, кто из представителей команд проголосовал за себя на WINLINE Media Football Awards.

Главный тренер Lit Energy Вадим Гаранин – в номинации тренер года.

Президент Chertanovo Moneyken – в медийное открытие и мем года.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров – в персона года.

Главный тренер ФК «Банка» Сергей Овчинников – в медийное открытие.

Защитник Lit Energy Иван Спичка – в защитник года.

Защитник «СиндЕката» Герас – в защитник года.

Главный тренер «Амкала» Виталий Панов – в тренер года.

Президент 2Drots Некит – в персона года.

Media Football Awards – ежегодная медиафутбольная премия, в которой определяют лучших по итогам года.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
