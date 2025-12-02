Панов и Скроботов продлили контракт с «Амкалом»
Президент «Амкала» Герман Эль Класико заявил, что главный тренер Виталий Панов и защитник Илья Скроботов продлили контракты с командой.
«Никаких проблем с продлением не возникло, наоборот, меня поддержала вся команда», – заявил президент «Амкала».
Ранее Герман рассказал, что ближайшая зима для клуба будет сложной и определяющей, поскольку бюджет сократился. Футболистам предложили понижение зарплаты. «Амкал» покинули Данила Ежков, Нодар Кавтарадзе, Леон Сабуа и Давид Папикян.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
