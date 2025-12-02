Панов и Скроботов продлили контракт с «Амкалом»

Президент «Амкала» Герман Эль Класико заявил, что главный тренер Виталий Панов и защитник Илья Скроботов продлили контракты с командой.

«Никаких проблем с продлением не возникло, наоборот, меня поддержала вся команда», – заявил президент «Амкала ».

Ранее Герман рассказал , что ближайшая зима для клуба будет сложной и определяющей, поскольку бюджет сократился. Футболистам предложили понижение зарплаты. «Амкал» покинули Данила Ежков, Нодар Кавтарадзе, Леон Сабуа и Давид Папикян.