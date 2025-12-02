Еж: «Наверное, последние деньки в медиафутболе. Не хочу играть в клубах, которые ни за что не борются»

Данила Ежков: наверное, это мои последние деньки в медиафутболе.

Экс-форвард «Амкала » Данила Ежков рассказал о планах продолжения карьеры.

– Тебе органично в медиафутболе?

– Как оказалось, нет. Наверное, это последние деньки в нем.

– Не хочешь связывать себя с медиафутболом?

– Связал бы, но не хочу оставаться здесь и играть в командах, которые ни за что не борются. Рассмотрел бы предложения от команд из верхней сетки Кубка Лиги. И еще СКА, – сказал экс-форвард «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Напомним, Еж покинул «Амкал». Форвард в составе клуба выиграл шестой сезон WINLINE Медиалиги, забив гол в финале.