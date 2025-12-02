Еж: «Наверное, последние деньки в медиафутболе. Не хочу играть в клубах, которые ни за что не борются»
Данила Ежков: наверное, это мои последние деньки в медиафутболе.
Экс-форвард «Амкала» Данила Ежков рассказал о планах продолжения карьеры.
– Тебе органично в медиафутболе?
– Как оказалось, нет. Наверное, это последние деньки в нем.
– Не хочешь связывать себя с медиафутболом?
– Связал бы, но не хочу оставаться здесь и играть в командах, которые ни за что не борются. Рассмотрел бы предложения от команд из верхней сетки Кубка Лиги. И еще СКА, – сказал экс-форвард «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Напомним, Еж покинул «Амкал». Форвард в составе клуба выиграл шестой сезон WINLINE Медиалиги, забив гол в финале.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости