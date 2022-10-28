Прокоп о российском футболе: «От него сложно кайфовать и играть в него»

Игрок «Ботева» рассказал о том, рассматривал ли он варианты с просмотрами в российских профессиональных клубах.

– На просмотр, у меня всегда было такое мнение, я всегда съезжу, если позовут, я потренируюсь.

– Если не позовут – не поедешь, да?

– Ну да.

– Ну логично.

– Это, наверное, просто, чтобы проверить свой уровень на фоне других футболистов. И если я действительно увидел бы, что я нужен на этом просмотре, то… О российском футболе есть немного такое мнение, что от него очень сложно кайфовать, в него сложно играть. В нем ты постоянно работаешь, пашешь. В Европе все намного по-другому. Но все равно какие-то сомнения были. Но два года я об этом даже и не думал, – рассказал Прокоп в интервью на шоу «Два в одного».